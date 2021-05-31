برشلونة يعلن التعاقد مع سيرخيو أغويرو رسميًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين عن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو كصفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سيرخيو أغويرو سيلعب مع برشلونة لمدة موسمين

وذكر الموقع الرسمي لـ برشلونة عبر الإنترنت أن أغويرو انضم إلى البارشا حتى نهاية موسم 2022/2023.

ويُوجد 100 مليون يورو كشرط جزائي في عقد أغويرو مع برشلونة.

يذكر أن أغويرو خاض آخر مباراة له مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ضد تشيلسي الإنجليزي أول أمس السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز تشيلسي بهدف دون رد وحصده للقب الثاني في تاريخه.

15 بطولة لـ أغويرو مع السيتي

وسبق للنجم الأرجنتيني صاحب الـ32 عامًا أن لعب 390 لقاء بمختلف البطولات مع مانشستر سيتي.

وسجل سيرخيو أغويرو مع فريق مانشستر سيتي 260 هدفًا ومرر 74 تمريرة حاسمة وفاز بـ 15 لقبًا مع فريق السيتي.

وسبق لـ أغويرو اللعب في صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، كما فاز بلقب كأس العالم للشباب مع منتخب الأرجنتين في عام 2005.

شارك الخبر







شارك الخبر