بطل الاحترازات حملة جديدة لـ الصحة للتقيد بالتدابير الوقائية

المواطن - حسن عسيري - الرياض

بدأت وزارة الصحة تنفيذ حملة توعوية تحت شعار “بطل الاحترازات”، حيث تستهدف حث كافة أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتشجيعهم على التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة، والتعقيم المستمر، وترك مسافة آمنة، وكذلك أخذ اللقاح؛ وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا.

منتجات توعوية:

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية التي سيتم نشرها عبر حساب الوزارة في تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة”؛ للتأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة.

الوقاية من كورونا:

وتأتي مبادرة بطل الاحترازات تواصلًا للحملة التوعوية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي أطلقتها وزارة الصحة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان “الوقاية من كورونا”؛ حيث تهدف إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد الفيروس وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم في الوقاية منه، والحد من انتشاره.

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