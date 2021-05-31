بيتروس في طريقه لمغادرة النصر

المواطن - محمد سمعه

أبدى أحد الأندية البرازيلية اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع البرازيلي بيتروس لاعب وسط الفريق الكروي الأول بـ النصر بعد نهاية موسم 2020/2021 في السعودية.

النصر يُنهي الموسم سادسًا

وكان النصر أنهى الموسم في المركز السادس، بـ دوري المحترفين، بعد الخسارة من نادي الاتحاد.

وبحسب تقارير صحفية برازيلية فإن نادي كورينثيانز البرازيلي مهتم بالتعاقد مع نجم النصر لتدعيم صفوفه للموسم المقبل.

النصر يُعاني إذا رحل بيتروس

وقد يواجه النصر أزمة كبرى في حال رحيل نجمه، خاصة أن بيتروس واحد من العناصر الأساسية للفريق الكروي الأول، كما أن تعويضه سيكون أمرًا صعبًا على إدارة مسلي آل معمر.

وانضم النجم البرازيلي صاحب الـ32 عامًا لصفوف فريق النصر في عام 2018 قادمًا من فريق ساوباولو البرازيلي.

وعشق الجمهور النصراوي، اللاعب بيتروس بسبب ظهوره في أكثر من موقف وهو يدافع عن النادي، في حال تعرض لانتقادات أو هجوم من وسائل الإعلام.

وارتبط كذلك اسم اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، للرحيل عن صفوف العالمي بفترة الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام من نادي الغرافة القطري بالتعاقد معه.

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