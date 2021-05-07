تاوامبا والسومة الأبرز بمواجهات التعاون والأهلي

المواطن - مروة نبيل

يُعد الكاميروني لياندر تاوامبا والسوري عمر السومة من أبرز لاعبي التعاون والأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المواسم الأخيرة.

تاوامبا يخطف الأنظار

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن لياندر تاوامبا دائمًا ما يتألق خلال مواجهات التعاون والأهلي، ويسعى لمواصلة التسجيل في مباراة اليوم.

وساهم الكاميروني تاوامبا في تسجيل 4 أهداف خلال 5 مباريات خاضها أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تمكن من تسجيل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

السومة يتألق

على الجانب الآخر، ساهم عمر السومة في تسجيل 7 أهداف خلال 10 مباريات خاضها أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ويغيب عمر السومة عن مباراة اليوم بسبب الإصابة، حيث تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا 2021، ليتأكد غيابه لمدة 3 أسابيع، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباراة التعاون والأهلي اليوم

ومن المقرر أن يلعب التعاون والأهلي، مساء اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع التعاون في المركز الرابع بـ41 نقطة.

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