تحدٍ جديد أمام الاقتصاد في الصين

المواطن- متابعة

تباطأ نمو إنتاج المصانع في الصين، في أبريل 2021، مقارنةً بالقفزة التي شهدها في مارس 2021، وقد جاءت مبيعات التجزئة دون توقعات المحللين، وهو ما يشير إلى ضغوط متزايدة على انتعاش الاستهلاك.

وبحسب موقع روسيا اليوم، أظهرت بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاءات، اليوم الاثنين، أن الإنتاج الصناعي نما 9.8% في أبريل الماضي، وهو أبطأ بنسبة 14.1% في مارس 2021.

مشاكل جديدة ظهرت في الاقتصاد الصيني

وبحسب وكالة رويترز، قال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات، فو لينغوي، إن مشاكل جديدة ظهرت في الاقتصاد الصيني، مضيفًا أن أساسيات الانتعاش الاقتصادي المحلي ليست آمنة بعد.

وزادت مبيعات التجزئة 17.7% على أساس سنوي في أبريل 2021، وهي أضعف بكثير من نمو نسبته 24.9% توقعه المحللون، ونزولا من القفزة البالغة 34.2% في مارس 2021.

فيروس كورونا في الصين

ويُذكر أن تدهور أحوال الاقتصاد الصيني جاءت بسبب وباء فيروس كورونا، والتي وصل أعداد الإصابة بها إلى 90,872 شخصًا، وتوفي 4,636 شخصًا، بينما تعافى 85,945 شخصًا.

وعلى الصعيد العالمي، وصلت أعداد الإصابة إلى 163,750,604إصابة، وتوفي 3,394,311 شخصًا، وتعافى 142,237,143 شخصًا.

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