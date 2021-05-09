تركي آل الشيخ ناعيًا عادل التويجري: رحل في يوم مبارك

المواطن - محمد سمعه

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، الإعلامي والناقد الرياضي الراحل عادل التويجري.

وغرد تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أقدم أحر التعازي وأخلص المواساة في وفاة أخي الأستاذ عادل التويجري، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه لراجعون، أنا حزين جداً، الله يرحمك ياعادل وفي هذا اليوم المبارك”.

اللاعبون السابقون والوسط الرياضي ينعي عادل التويجري

وحرص العديد من اللاعبين السابقين في الكرة السعودية والإعلاميين على نعي عادل التويجري بعد وفاته عن عمر ناهز الـ40 عامًا أمس السبت.

الوليد بن طلال يتكفل ببناء مسجد للراحل التويجري

وبوقت سابق، أعلن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، عن تكفل الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، ببناء مسجد للإعلامي الراحل عادل التويجري.

وغرد رئيس الهلال قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “أسأل المولى القدير في هذه الليلة المباركة أن يغفر لفقيدنا عادل التويجري وأن يُسكنه فسيح جناته”.

وأضاف رئيس الهلال: “أعلن عن بناء مسجد للفقيد على نفقة الأمير الوليد بن طلال، اللهم اجعل أجرها في ميزان حسنات أخي عادل التويجري رحمه الله”.

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