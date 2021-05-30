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تشكيلة الأهلي ضد الاتفاق بدوري محمد بن سلمان
في ختام منافسات الجولة الأخيرة

تشكيلة الأهلي ضد الاتفاق بدوري محمد بن سلمان

2021/05/30
الساعة 8:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تشكيلة الأهلي ضد الاتفاق بدوري محمد بن سلمان لاعبو الأهلي - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني لورينت ريجيكامب ومساعد المدرب أحمد المالكي عن تشكيلة مباراة الأهلي ضد الاتفاق، المقرر انطلاقها بعد قليل.

الأهلي ضد الاتفاق:

ويلعب الأهلي ضد الاتفاق على ملعب الصالة الرياضية في مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

الأهلي
فريق الأهلي – المصدر spl

تشكيلة مباراة اليوم:

وجاء تشكيل الراقي في مباراة الأهلي ضد الاتفاق اليوم كالتالي؛ محمد الربيعي، عبدالله حسون، محمد خبراني، عبدالباسط هندي، لوكاس ليما، علي الأسمري، نوح الموسى، محمد المجحد، عبدالرحمن غريب، ألكسندر ميتريتا وسلمان المؤشر.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة اليوم كل من؛ ياسر المسيليم، حسين المقهوي، معتز هوساوي، زياد الجهني، هاني الصبياني، مناف أبو يابس، هيثم عسيري، فيغسا وحسن العلي.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل فارس الدهناء في مباراة الأهلي ضد الاتفاق اليوم كالتالي؛ رايس مبولحي، سعيد الربيعي، صالح القميزي، فيليب كيش، فهد غازي، حامد الغامدي، إليريك دي سوزا، محمد الكويكبي، سليمان دوكارا ونعيم سليتي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في مباراة اليوم كل من؛ عبدالله الصالح، كارلول ميتس، أحمد الغامدي، فهد الدوسري، ريان البلوشي، إبراهيم محنشي، فيصل الغامدي، وسعد السلولي.

الأهلي ضد الاتفاق
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl


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