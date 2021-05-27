المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان البريطاني نيستور إل مايسترو والبرازيلي بريكليس شاموسكا عن تشكيلة التعاون والفيصلي في نهائي كأس الملك الذي سينطلق، بعد قليل.

نهائي كأس الملك

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب” مباراة نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي بعد قليل، ويمكن الاطلاع على القنوات الناقلة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحلم سكري القصيم بتحقيق لقب كأس الملك للمرة الثانية في تاريخه خلال مشاركته في المباراة النهائية لثالث مرة، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بحصد الذهب لأول مرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تشكيلة التعاون والفيصلي

وجاء تشكيل التعاون في مباراة اليوم كالتالي؛ كاسيو أنجوس، ياسين برناوي، إياغو سانتوس، أحمد عسيري، حسن كادش، ساندرو مانويل، سيدريك أميسي، عبدالله الجوعي، سميحان النابت، كاكو ولياندر تاوامبا.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل عنابي سدير في مباراة التعاون والفيصلي كالتالي؛ أحمد الكسار، وليد الأحمد، محمد قاسم، مشعل خير الله، علي مجرشي، هشام فايق، ميركل ألكسندر، رومان أماخيتانو، خالد كعبي، إسماعيل عمر وجوليو تافاريس.

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