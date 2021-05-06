تشيلسي يُطيح بـ الريال ويصعد لـ نهائي دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

صعد الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020/ 2021، وذلك بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني بثنائية دون رد في إياب دور نصف النهائي في البطولة.

أحداث مباراة تشيلسي وريال مدريد:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي تشيلسي، أسفر عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب الألماني تيمو فيرنر بعدما ارتدت الكرة من العارضة بضربة رأسية في الدقيقة الـ28.

وحاول البلوز، فرض سيطرته بقوة، وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تراجع نادي ريال مدريد مما أعطى الفرصة لفريق تشيلسي للبحث عن إضافة الهدف الثاني.

ومن هجمة ثلاثية بين الفرنسي نغولو كانتي والأمريكي كريستيان بوليسيتش والإنجليزي ماسون ماونت، تمكن تشيلسي من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب ماونت بالدقيقة الـ85.

وتأهل تشيلسي لنهائي دوري الأبطال بثلاثية مقابل هدف، في مجموع مباراتي دور نصف النهائي ضد ريال مدريد.

تشيلسي يواجه السيتي على اللقب الأوروبي:

وسيواجه تشيلسي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم 29 مايو الجاري في نهائي دوري الأبطال بـ مباراة تُقام على ملعب “أتاتورك الأولمبي” في مدينة إسطنبول التركية.

يذكر أن اللاعب الألماني تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي أصبح أول لاعب ألماني يُسجل هدفًا لفريقًا غير ألماني في شباك ريال مدريد بنصف نهائي دوري الأبطال.

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