تصرف كونتي يُقرب نجم الإنتر من برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن التصرف المثير للجدل الذي قام به الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان، سيدفع برشلونة الإسباني للتحرك مع لاعب الإنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

تصرف مثير يُغضب هدف برشلونة في لقاء روما

وكان كونتي دفع بـ مارتينيز للمشاركة ضد روما في الدوري الإيطالي أمس الأربعاء، لكن اللاعب الأرجنتيني شارك بداية من الدقيقة الـ36 حتى الـ77، ثم تم استبداله بعد ذلك بقرار من كونتي وهو ما أثار غضب المهاجم الأرجنتيني.

ويرغب البارشا في ضم لاوتارو مارتينيز لتدعيم الصفوف الهجومية لـ الفريق الكتالوني، وذلك بعد رحيل الأوروغوياني لويس سواريز لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني صيف 2020.

سر اهتمام البارشا بضم المهاجم مارتينيز

كما ترغب إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا في ضم مارتينيز واللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، وذلك من أجل تقوية صفوف البارشا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية بدءًا من الموسم المقبل.

يذكر أن عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان سينتهي في يونيو 2023، لكن النادي كان يرغب في تجديده حتى صيف 2025، لقطع الطريق على انتقاله إلى برشلونة.

شارك الخبر







شارك الخبر