تطور جديد يحسم مصير ريجيكامب في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يُقيم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي حاليًا، مصير المدرب الروماني لورينت ريجيكامب مع الفريق الكروي الأول بـ الراقي، وذلك رغم الفوز على القادسية في المباراة الأخيرة.

المدرب الروماني جاء ليُنقذ الأهلي

وكان المدرب الروماني تولى مسؤولية تدريب الفريق الكروي الأول في الأهلي في إبريل الماضي، خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وخلال الفترة المقبلة سوف يسلم موسى المحياني المدير التنفيذي لفريق الكرة بـ الأهلي تقريرًا عن المدرب الروماني لإدارة ماجد النفيعي لتحديد بقائه من عدمه بالفترة المقبلة وفقًا لـ “الرياضية”.

وعلى أساس ما سيذكر في التقرير سيتحدد من خلاله مصير المدرب الروماني، حيث أفادت تقارير صحفية بوقت سابق إلى أن إدارة النفيعي ترغب في توجيه الشكر إلى ريجيكامب، والتعاقد مع مدرب آخر بعد نهاية الموسم الحالي.

3 مباريات تُحدد مصير ريجيكامب والأهلي

ويتبقى لـ الأهلي 3 مباريات مصيرية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك من أجل إنهاء الموسم في مركز جيد ببطولة الدوري، خاصة أن الراقي عانى من الخسارة في 7 مباريات متتالية ببطولة الدوري.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة.

سيلعب الأهلي مع الهلال بالجولة الـ28 من دوري المحترفين يوم الأربعاء المقبل.

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