تفاصيل استضافة الرياض لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، عن منح الجمعية العالمية للاتحادات الدولية مدينة الرياض حق استضافة دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023.

دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في الرياض

ووقع رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عقد استضافة مع نائب رئيس الجمعية العالمية للاتحادات الدولي “GAISF”، ستيفن فوكس تُمنح بموجبها الرياض حق تنظيم دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “هذا الحدث هو امتداد للاستضافات العالمية التي جعلت المملكة مركزًا عالميًا لكبرى الأحداث الرياضية، وذلك تحقيقًا لبعض مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مجتمع نبض بالحياة يتمتع باقتصاد متنوع ومزدهر”.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية أن الرياض لديها البنية التحتية الجاهزة لتنظيم الحدث الذي يضم 15 لعبة فنون قتالية، معبرًا عن سعادته باستضافة العديد من أبطال العالم في هذه الألعاب.

إشادة بإمكانيات المملكة الكبيرة

ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية العالمية للاتحادات الدولية، الدكتور رافائييل تشيلي أن الحدث جزء من مذكرة تفاهم بين الجمعية واللجنة الأولمبية الدولية، مبينًا أن المملكة لن تنظم حدث رياضي حسب، بل ستنظم حدث ثقافي أيضًا، كون تاريخ الألعاب القتالية يمتد لآلاف السنين.

ولفت ستيفن فوكس البطل العالمي السابق في فنون الدفع عن النفس إلى أن المملكة تعتبر خيارًا مثاليًا لاستضافة الحدث خاصة بعد الجائحة العالمية، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك ورش عمل مقدمة من أساتذة الدفاع عن النفس ومؤتمرات تعليمية، وأول حفل عالمي لفنون الدفاع عن النفس لتكريم أساطير فنون الألعاب القتالية الـ15 خلال إقامة الدورة.

وتضم دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية التي ستُقام في الرياض: الآيكيدو، الملاكمة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكندو، الملاكمة، الركل، الملاكمة التايلندية، السامبو، السافات، السومة، التايكوندو، المصارعة، الووشو والمبارزة.

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