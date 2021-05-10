تفاصيل عقد نيمار مع باريس سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة في عقد البرازيلي نيمار دا سليفا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

شرط في عقد نيمار وسان جيرمان:

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن مؤخرًا عن تمديد عقد نيمار مع الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف عام 2025، ليُنهي الجدل حول إمكانية رحيله والعودة إلى برشلونة مجددًا.

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن هناك شرطًا في العقد الجديد الذي وقعه النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان، حيث يتيح التجديد لموسم إضافي باتفاق الطرفين، أي حتى صيف 2026.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “ويبلغ نيمار من العمر حاليًّا 29 عامًا، وفي صيف عام 2026، سيصل إلى 34 عامًا، وستكون الأولوية لديه وقتها هي العودة للبرازيل وإنهاء مسيرته في دوري بلاده”.

وتابع: “اللاعب البرازيلي مهتم حاليًّا بالتتويج بدوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان خلال سنواته المقبلة في النادي، وقد كان قريبًا من تحقيق ذلك العام الماضي، قبل الخسارة من بايرن ميونخ في النهائي”.

سان جيرمان يودع دوري الأبطال:

وكان يطمح نيمار في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، أملًا في التتويج باللقب، إلا أنه فشل في قيادة باريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية، بعدما خسر في الدور نصف النهائي ضد مانشستر سيتي بنتيجة 3/ 1 بمجموع المباراتين.

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