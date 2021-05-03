تفويج 3 ملايين معتمر ومُصلٍّ في العشرين الأولى من رمضان

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن العشرين الأولى ‏من شهر رمضان المبارك شهدت تفويج 3 ملايين معتمر ومصل.‏

وأوضحت شؤون الحرمين، أن ما تم تفويجه منذ عودة تأدية المناسك في أكتوبر ‏2020 وحتى أمس (الأحد) بلغ قرابة 18 مليون مصل ‏ومعتمر، شملت 5.5 مليون معتمر و12.4 مليون مصل.‏

الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين

وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين، ‏أوضحت الإدارة العامة للمشاريع أنه تم تركيب 13 عمودًا ‏بالساحة الشرقية ضمن نظام ضوئي متكامل لرفع مستوى الإنارة ‏وتحسينها.‏

وأشارت إلى أن هذه الأعمدة تعتبر المرحلة الأولى من تحديث ‏الأنظمة الضوئية المرشدة للطاقة وفق أفضل المعايير المعتمدة ‏بهذا المجال، ضمن مشروعات التحديث والتطوير لأصول ‏ومرافق المسجد الحرام.‏

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