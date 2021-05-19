توقعات بموجة حارة والحصيني يحذر من خشاش الأرض

المواطن - الرياض

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد نهاية الأسبوع موجة حارة متوسطة القوة على أجزاءٍ من المملكة والخليج.

درجات الحرارة:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: متوقع أن تقترب درجة الحرارة من 50 على الشرقية، وتقترب من منتصف الأربعينيات درجة مئوية على بعض مدن الوسطى والغربية لعدة أيام.

وأضاف: هذه الأيام يخرج فيها خشاش الأرض من جحورها بكثرة بسبب الحرارة عليكم بالأوراد الشرعية.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات نجران، جيزان وعسير تمتد إلى الباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

حركة الرياح:

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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