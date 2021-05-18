تيكستارز الرياض تبدأ تسجيل الشركات الناشئة التقنية لدعمها

المواطن - واس

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع صندوق رائد فنتشرز الاستثماري، بدء التسجيل في مسرّعة تيكستارز الرياض المتخصصة في تسريع أعمال الشركات الناشئة التقنية،التي ستتخذ من العاصمة الرياض مقراً لها على مدى أربعة أشهر، لتقديم برامج دعمها، والاستثمار في المراحل الأولية للمشروعات من البدايات إلى النمو السريع؛ بهدف تعزيز نجاح الشركات ودعم نموها التجاري وتسريع اعتمادها على التقنيات الرقمية والتوسع للأسواق المختلفة.

دعم وتحفيز:

وتحرص الوزارة على دعم وتحفيز الشركات الناشئة تماشياً مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 ، واستناداً على مستهدفات إستراتيجية الاتصالات وتقنية المعلومات 2023م، وإيمانًا بأهمية ريادة الأعمال الرقمية، بصفتها رافدًا مهمًّا للاقتصاد الرقمي، ومحرك الثورة الصناعية الرابعة والاستثمار الحقيقي في الرحلة نحو تجسيد التحول الرقمي الكامل.

ومن المقرر أن تتبنى مسرّعة “تيكستارز الرياض” عشر شركات ناشئة في برنامجها الأول بما يتيح لها إمكانية توسيع أعمالها وشراكاتها المتنوعة، كما ستحصل المشروعات المنخرطة في البرامج على تمويل قدره 450 ألف ريال «120 ألف دولار»، بالشراكة من صندوق رائد فنتشرز الاستثماري، على أن يستوفي المشروع شروط الحصول على التمويل، التي ستُوضّح ضمن البرامج.

التسجيل في تيكستارز الرياض:

ويبدأ التسجيل في مسرّعة “تيكستارز الرياض” بتاريخ 18 مايو 2021 عبر زيارة المنصة الإلكترونية هنا ولمدة 70 يوم، على أن يتم إغلاق التقديم في 28 يوليو، فيما تبدأ لجنة الفرز أعمالها في أغسطس 2021، ومن ثم انطلاق البرنامج في 7 نوفمبر 2021م.

وتقدم المسرّعة للشركات الناشئة المنظمة شبكة عالمية من المرشدين في أكثر من 150 دولة، وتضم 20,000 خبير ومرشد، وسيكون المرشدون متاحين للاجتماعات الفردية ويمكنهم مشاركة الخبرات من تجربهم العميقة في ريادة الأعمال الرقمية، وإقامة العلاقات مع الشركات الناشئة الواعدة، كما تقدم المسرّعة مشاركة المعرفة والخبرات من خلال المحاضرات يلقيها أعضاء من فريق وشركاء تيكستارز العالمية وضيوف بارزين حول التسويق وتحقيق الدخل وتصميم المنتجات، فيما ستحظى المشروعات المنظِّمة للبرنامج على تمويل قدره 450 ألف ريال «120 ألف دولار»، على أن يستوفي المشروع شروط الحصول على

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