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جامعة حفر الباطن تحتفل بتخريج 3524 طالبًا وطالبة
عبر حفل افتراضي برعاية أمير المنطقة الشرقية

جامعة حفر الباطن تحتفل بتخريج 3524 طالبًا وطالبة

2021/05/26
الساعة 4:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جامعة حفر الباطن تحتفل بتخريج 3524 طالبًا وطالبة
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير ‎المنطقة الشرقية، وبتشريف من صاحب السمو محافظ حفر الباطن احتفلت جامعة حفر الباطن بتخريج الدفعة السابعة للعام الجامعي 1442 هـ من طلاب وطالبات الجامعة افتراضيًا يوم الأربعاء 14 شوال 1442 هـ.

جامعة حفر الباطن تحتفل بتخريج 3524 طالب وطالبة

أمير الشرقية يهنئ المتخرجين

وبدأ الحفل بالسلام الملكي ومن ثم آيات من الذكر الحكيم، تلاها مسيرة الخريجين المتفوقين بمرتبة الشرف الأولى، ,ثم كلمة صاحب السمو الملكي أمير ‎المنطقة الشرقية والتي شارك من خلالها الخريجين والخريجات فرحتهم مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة، موصيًا الخريجين والخريجات بالجد والاجتهاد وأن يكونوا على قدر المسؤولية لتحقيق طموحات تطلعات الوطن وقيادته.

جامعة حفر الباطن تحتفل بتخريج 3524 طالب وطالبة

إجمالي خريجي جامعة حفر الباطن

وبلغ إجمالي عدد الخريجين وخريجات الدفعة السابعة 3524 منهم 155 خريجًا و 3369 خريجة، كما بلغ عدد خريجي وخريجات مرحلتي الماجستير والدبلوم العالي 69 خريجًا وخريجة و 3397 خريجًا وخريجة لمرحلة البكالوريوس و 58 لمرحلة الدبلوم.

جامعة حفر الباطن تحتفل بتخريج 3524 طالب وطالبة

جامعة حفر الباطن تحتفل بتخريج 3524 طالب وطالبة

 


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