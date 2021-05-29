جامعة طيبة تطلق برنامجاً صيفياً بعنوان شباب طيبة

المواطن - جدة

أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب برنامجاً صيفياً لشباب وفتيات المدينة المنورة بعنوان “شباب طيبة” .

فعاليات وأنشطة ترفيهية

ويهدف البرنامج الذي انطلق من 15 شوال الجاري ويستمر حتى 13 ذي القعدة لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع (الأحد، الاثنين، الثلاثاء) من الساعة الخامسة والنصف وحتى العاشرة والنصف مساءً إلى تقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال إجازة الصيف لفئة الأشبال والفتيات والشباب.

البرنامج يشمل عدة مسارات

وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة طيبة بالمدينة المنورة عبد الرحمن الحربي أن البرنامج يشمل عدة مسارات منها المسار الترفيهي، والتطوعي، والسياحي، عاد البرنامج حدثاً تعليمياً ترفيهياً يسعى لربط الطلبة بالمجتمع وتنمية مواهبهم، وربط الطلبة بالتقنية وتزويدهم بالمهارات الشخصية، ويشهد إقبالاً من مختلف الأعمار.

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