جدل في فرنسا بسبب راتب مصفف شعر زوجة ماكرون !

المواطن- متابعة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا جدلًا واسعًا بعدما تم الإعلان عن راتب مصفف شعر زوجة ماكرون، بريجيت، حيث يرى متابعون أنها تكلف ميزانية الدولة أكثر من اللازم.

راتب مصفف شعر زوجة ماكرون

ويبلغ راتب مصفف شعر السيدة الفرنسية الأولى 5200 يورو شهريًا (62400 يورو سنويًا) وكان السؤال الأكثر طرحًا على الساحة بعد الكشف عن هذه الأرقام هو: إذا كان هذا راتب مصفف الشعر فكم يكلف نمط حياة السيدة الفرنسية الأولى؟

تكلفة نمط حياة بريجيت ماكرون

وبحسب موقع روسيا اليوم، فإنه يمكن العثور على إجابة السؤال في التقرير السنوي لديوان المحاسبة، ففي 29 يوليو 2020، بلغت التكاليف المتعلقة أساسا برواتب طاقم موظفي بريجيت، 282476 يورو شهريا.

وهذا مبلغ يساوي تقريباً ما كان عليه في 2017 و2018 (278750 يورو)، بينما زاد نشاط زوجة إيمانويل ماكرون، وفي الوقت نفسه، تلقت السيدة الأولى أكثر من 21000 رسالة في عام 2019، تطالبها بتحسين مظهرها، ارتفاعا من 19500 رسالة في العام السابق له.

ورغم أن راتب مصفف شعر السيدة الفرنسية الأولى أثار حفيظة الفرنسيين إلا أنه في الواقع أقل بمقدار النصف من الراتب الذي كان يتقاضاه مصفف شعر الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، وهو 10 آلاف يورو شهريا، وفقا لما تم الكشف عنه في عام 2016.

وتشتهر السيدة الأولى الفرنسية، بريجيت، إلى جانب أناقتها في الملابس، بقصة شعرها، وقد أكد مدير مكتبها، بيير أوليفييه كوستا، لصحيفة لوفيغارو أنه ليس لديها مصمم أزياء محدد، موضحا في الوقت نفسه أنها تستفيد من مصفف الشعر خلال الطلعات الرسمية فقط.

وأضاف أن الاستعانة بالخدمات الخارجية قللت الميزانية المخصصة لتصفيف الشعر والمكياج بنسبة 70%، خاصة أن بريجيت ماكرون هي من تعتني بمكياجها بنفسها.

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