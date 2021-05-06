جماهير الأهلي تسخر من مروان محسن

المواطن - محمد سمعه

واصلت جماهير الأهلي المصري سخريتها من اللاعب المصري مروان محسن، وذلك بعد ظهوره خلال شهر رمضان الحالي في أحد الإعلانات التجارية لـ شركة متخصصة في بناء العقارات.

وكانت جماهير الأهلي، انتقدت في آخر موسمين اللاعب محسن بسبب إهداره للفرص، بجانب عدم تطويره لأدائه خلال 5 مواسم متواجدًا فيها مع المارد الأحمر.

فكرة الإعلان الذي ظهر فيه مروان محسن

وتتحدث فكرة الإعلان التجاري عن أن محسن يرفض في البداية شراء عقار تابع لهذه الشركة، حتى تخبره الشركة عبر قسم خدمة العملاء بأنه لا يجب عليه إهدار الفرصة.

ويتذكر مروان محسن أنه يُهدر الفرص في المباريات المهمة مسببًا غضب الجماهير منه، ليوافق على الفور بشراء العقار.

وسخرت جماهير الأهلي من ظهور اللاعب في الإعلان، مضيفين بأنهم كانوا محقين عندما انتقدوه بسبب سوء مستواه الفني وإهداره للفرص.

رامز جلال يسخر من مهاجم الأهلي

كذلك ظهر محسن في حلقة اليوم الخميس من برنامج المقالب المصري ” رامز عقله طار” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال في السعودية حيث سخر منه هو الآخر خلال تعريف المشاهدين عن ضيف حلقة برنامجه اليوم.

ومنذ تواجد مروان محسن في الأهلي قبل 5 سنوات وبالتحديد في صيف 2016 قادمًا من نادي الإسماعيلي المصري، سجل المهاجم السابق للإسماعيلي وبتروجيت عددًا قليلًا من الأهداف جعلت جماهير الأهلي تطلب رحيله في أكثر من مناسبة عن صفوف المارد الأحمر.

ورغم مطالبات جماهير الأهلي، لكن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، لا يزال متمسكًا بوجود محسن بالأهلي.

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