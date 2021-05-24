جوميز ماكينة أهداف لا تتوقف

المواطن - مروة نبيل

يُعد الفرنسي بافيتيمبي جوميز واحدًا من أبرز المهاجمين في الملاعب السعودية خلال المواسم الأخيرة، وليس فريق الهلال فقط.

رحلة تألق مع الهلال:

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هجوميًّا، ما دفع الإدارة للتعاقد مع الفرنسي جوميز في أغسطس عام 2018، قادمًا من صفوف غلطة سراي، ليبدأ رحلة من التألق بقميص الأزرق، ويتوج بالبطولات.

واعتاد المهاجم الفرنسي على التسجيل وصناعة الأهداف منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ودائمًا ما يُنافس على لقب الهداف، ويقترب من الحصول عليه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

جوميز يتجاوز الـ100 هدف:

ونجح بافيتيمبي جوميز في تسجيل 104 أهداف خلال 130 مباراة خاضها مع الهلال في جميع البطولات، 8 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين، 17 هدفًا في دوري أبطال آسيا، 5 أهداف في البطولة العربية، وهدفان في كأس العالم للأندية.

وتمكن جوميز من تسجيل 72 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 21 هدفًا في موسم 2018/ 2019، وأحرز 27 هدفًا في ثاني مواسمه مع الهلال، وهز الشباك 24 مرة هذا الموسم.

وأثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبل المهاجم الفرنسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث تؤكد تقارير صحافية رحيله هذا الموسم، فيما انتشر مقطع فيديو وهو يطلب البقاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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