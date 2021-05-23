حادث سقوط تلفريك بجبال الألب يودي بحياة 9 أشخاص

المواطن- متابعة

تسبب حادث تلفريك في موت 9 أشخاص، بعد أن سقطت عربة معلقة على قمة جبل في شمال إيطاليا، اليوم الأحد.

وأظهرت صورة للحطام التقطتها فرقة إطفاء إيطالية بقايا عربة التلفريك المحطمة وسط قطعة سميكة من أشجار الصنوبر بالقرب من قمة موتاروني المطلة على بحيرة ماغوري.

سبب الحادث

وفي موقع الحادث، قال والتر ميلان، المتحدث باسم خدمة الإنقاذ في جبال الألب، إن كابلات مصعد التزلج كانت مرتفعة جدًا عن الأرض، ولم يتم تحديد السبب.

وأشار ميلان إلى أنه تم تجديد خط التلفريك في عام 2016 ولم يتم فتحه إلا مؤخرًا بعد أن أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا إلى إغلاق مصاعد التزلج في جميع أنحاء إيطاليا.

المصابون بينهم أطفال

وكانت وسائل إعلام محلية، قد أوضحت أن 11 شخصًا كانوا على متن العربة التي سقطت، مشيرة إلى أنه تم نقل طفلين إلى مستشفى في تورينو بواسطة طائرة مروحية.

ويصل ارتفاع جبل موتاروني إلى 1491 مترًا (4900 قدمًا) ويطل على بحيرة خلابة وجبال الألب المحيطة بمنطقة بيدمونت الإيطالية، ويتميز الجبل بمنتزه ترفيهي صغير، يدعى ألبيلاند، وبه أفعوانية للأطفال توفر إطلالات 360 درجة على المناظر الطبيعية.

وتتميز العديد من مناطق التزلج الإيطالية بمسارات دراجات جبلية ومسارات مشي لمسافات طويلة تشتهر في فصلي الربيع والصيف.

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