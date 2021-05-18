حالة تُبقي زيدان في ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

يُخيم الغموض موقف المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان من الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الرياضي الجديد.

زيدان قد يستمر مع الريال

وأشارت تقارير صحافية عديدة، إلى أنَّ زيدان اتخذ قرارًا بالرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي الحالي، واجتمع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأبلغهم بموقفه النهائي.

ولفت برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إلى أن مسؤولي ريال مدريد يعتقدون أن نسبة بقاء زيدان في النادي تبلغ 55%، مضيفًا: “بعض لاعبي المرينغي يعتقدون أن المدرب الفرنسي لن يرحل إذا فاز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم”.

ريال مدريد هذا الموسم

وفي حالة عدم تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني يعني خروجه بموسم صفري، بعد خسارته كأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني، بالإضافة إلى توديع دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 81 نقطة، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

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