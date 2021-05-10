ريال مدريد وإشبيلية يكتفيان بالتعادل

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ريال مدريد وإشبيلية التي أُقيمت على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ريال مدريد وإشبيلية:

وبدأت مباراة ريال مدريد وإشبيلية بشكل سريع، وضغط الفريق الأندلسي وسط تراجع من لاعبي المرينغي، قبل أن ينجح الفرنسي كريم بنزيمة في هز شباك الفريق الضيف عند الدقيقة 13 من كرة رأسية، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتمكن فيرناندو ريجس من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 22، بعدما هيأ راكيتيتش الكرة برأس للاعب ليراوغ كاسيميرو ويُسدد الكرة في شباك حارس مرمى فريق ريال مدريد، تيبو كورتوا.

وأطلق كاسيميرو كرة قوية عند الدقيقة 25، إلا أن الحارس ياسين بونو تصدى لها بسهولة، واستمر ضغط ريال مدريد لتسجيل التعادل، وسدد فينيسيوس جونيور كرة أمسكها الحارس، قبل أن يحول كرة من كريم بنزيمة إلى ركنية عند الدقيقة 31.

ومرت تسديدة كاسيميرو بجوار القائم عند الدقيقة 41، ونفذ بابو جوميز ركلة حرة غير مباشرة عند الدقيقة 44، وصلت إلى كوندي ليلعبها بالرأس بين يدي كورتوا، لينتهي الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وإشبيلية بتقدم الفريق الأندلسي بهدف نظيف.

الريال يتعادل في الوقت القاتل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد أكونيا أن يعزز تقدم فريقه عند الدقيقة 46، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم، وتألق ياسين بونو وأبعد تسديدة من لوكا مودريتش، وحولها إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 52، وسدد ناتشو كرة قوية، ولكنها مرت فوق المرمى.

وأضاع فينيسيوس جونيور فرصة التعادل عند الدقيقة 65، قبل أن ينجح البديل ماركو أسينسيو في إحراز التعادل عند الدقيقة 67، بعد تمريرة مميزة من توني كروس، وسدد فيدي فالفيردي كرة قوية عند الدقيقة 73، إلا أن بونو أنقذ مرماه ببراعة.

وطالب لاعبو ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء، بعدما عرقل ياسين بونو، كريم بنزيمة، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إشبيلية بعد العودة إلى تقنية الفيديو الـVAR لوجود لمسة يد على ميليتاو.

وسدد إيفان راكيتيتش الكرة بنجاح عند الدقيقة 78، لينتفض لاعبي المرينغي بحثًا عن تسجيل التعادل، وأطلق توني كروس تسديدة صاروخية اصطدمت بقدم إيدين هازارد لتغير وجهتها وتهز الشباك عند الدقيقة 95.

وكاد كاسيميرو أن يسجل هدفًا قاتلًا في الثواني الأخيرة، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم، لتنتهي مباراة ريال مدريد وإشبيلية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما وصل رصيده إشبيلية إلى 71 نقطة في المركز الرابع.

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