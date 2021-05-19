حالة جدل بسبب حمل نعومي كامبل في عمر الـ 50 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

استمرت التكهنات حول ظروف حمل وإنجاب عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، 50 عامًا، وذلك بعد إعلانها عن أنها أصبحت أمًا، وهو ما سبب صدمة لمتابعيها.

ولم يكن متابعو عارضة الأزياء على دراية بأنها كانت تتوقع طفلًا حتى نشرت على حسابها على إنستقرام الليلة الماضية عن ولادة ابنتها، لكن من غير الواضح ما إذا كانت حملت بشكل طبيعي أم أنها رحبت بابنتها عن التبني أو من خلال طرق أخرى.

موقف نعومي كامبل من وسائل الحمل المختلفة

ومن المرجح أن كامبل لم تحمل ابنتها بشكل طبيعي بسبب عمرها، وقد صرحت بأنها كانت منفتحة بشأن استخدام وسائل مختلفة للحمل مثل التلقيح الاصطناعي، حيث قال صرحت لمجلة ES Magazine في عام 2017 قائلة: الآن مع تقدم العلم، أعتقد أنه يمكنني القيام بذلك عندما أريد.

مشاهير أنجبن على حافة الخمسين عامًا

وعلى كل، فـ نعومي كامبل ليست أول امرأة من المشاهير التي وصلت إلى منتصف العمر وأنجبت طفلًا سواء كان باستخدام علاجات مثل التلقيح الاصطناعي لإطالة فترة الخصوبة أو عن طريق الحمل الطبيعي.

على سبيل المثال، فاجأت كاميرون دياز العالم عندما أصبحت أمًا في السابعة والأربعين من عمرها وذلك عن طريق التلقيح الصناعي، أما جانيت جاكسون أنجبت طفلها الأول في سن الخمسين بشكل طبيعي.

ورحبت النجمة السينمائية الأسترالية نيكول كيدمان بطفلها الثاني فيث عن طريق رحم بديل في عمر 44 عامًا، وكانت أنجبت ابنتها الأولى في عمر 41 عامًا بشكل طبيعي.

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