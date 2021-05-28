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حالتا وفاة توقف الاحتفالات في الأهلي المصري
بعد التتويج بـ السوبر الإفريقي

حالتا وفاة توقف الاحتفالات في الأهلي المصري

2021/05/28
الساعة 11:15 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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حالتا وفاة توقف الاحتفالات في الأهلي المصري الأهلي المصري - المصدر @AlAhly
المواطن - محمد سمعه

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، إلغاء احتفالات الفريق الكروي الأول بالتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد وفاة والد اللاعب النيجيري جونيور أجايي ووالدة سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للمارد الأحمر.

وفاة والدة مدرب الأهلي ونجم الفريق تُغلق الاحتفالات:

وغرد الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل قائلًا: “إلغاء الاحتفالات بفندق إقامة المارد الأحمر في قطر وذلك بسبب وفاة والدة سامي قمصان ووفاة والد جونيور أجايي”.

سامي قمصان المدرب المساعد في الأهلي
سامي قمصان

الأهلي المصري يهزم نهضة بركان في قطر:

وكان المارد الأحمر، تمكن من حصد لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه، وذلك بعد الفوز مساء اليوم الجمعة على نادي نهضة بركان المغربي بثنائية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب جاسم بن حمد ملعب نادي السد في قطر.

جدير بالذكر أن الأهلي المصري تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة نادي الترجي الرياضي التونسي، حيث تُقام مباراة الذهاب في تونس يوم 18 يونيو، ومباراة العودة يوم 25 يونيو في القاهرة.

جونيور أجايي
جونيور أجايي


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