حالتا وفاة توقف الاحتفالات في الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعه

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، إلغاء احتفالات الفريق الكروي الأول بالتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد وفاة والد اللاعب النيجيري جونيور أجايي ووالدة سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للمارد الأحمر.

إلغاء الإحتفالات في فندق إقامة النادى الأهلي بقطر بسبب وفاة والدة سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي، ووفاة والد اللاعب جونيور أجايي — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) May 28, 2021

وفاة والدة مدرب الأهلي ونجم الفريق تُغلق الاحتفالات:

وغرد الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل قائلًا: “إلغاء الاحتفالات بفندق إقامة المارد الأحمر في قطر وذلك بسبب وفاة والدة سامي قمصان ووفاة والد جونيور أجايي”.

الأهلي المصري يهزم نهضة بركان في قطر:

وكان المارد الأحمر، تمكن من حصد لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه، وذلك بعد الفوز مساء اليوم الجمعة على نادي نهضة بركان المغربي بثنائية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب جاسم بن حمد ملعب نادي السد في قطر.

جدير بالذكر أن الأهلي المصري تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة نادي الترجي الرياضي التونسي، حيث تُقام مباراة الذهاب في تونس يوم 18 يونيو، ومباراة العودة يوم 25 يونيو في القاهرة.

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