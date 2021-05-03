حبس طبيب قائد فيورنتينا الراحل

المواطن - محمد سمعه

قضت محكمة إيطالية بحبس الطبيب جورجيو جالانتي رئيس مركز الطب الرياضي السابق في مستشفى ” كاريجي” في إقليم فلورانسا الإيطالي.

فيما أخطأ طبيب أستوري ؟

وجاء الحكم القضائي بحبس الطبيب لمدة سنة، بعد أن تسبب في وفاة المدافع الإيطالي دافيدي أستوري قائد نادي فيورنتينا، الذي وافته المنية بأزمة قلبية في 4 مارس 2018.

وكان أستوري، فارق الحياة وذلك قبل مواجهة فيورنتينا وأودينيزي في الدوري الإيطالي يوم 5 مارس 2018، حيث مات وهو نائم في الفندق قبل يوم من المباراة.

وقالت صحيفة La Gazzetta Dello Sport الإيطالية إن حكم الحبس جاء ضد جالانتي بسبب توقيعه على شهادة صحية تُفيد بأن أستوري قادر على ممارسة الرياضة بشكل احترافي وهو يُعاني من أمراض بالقلب.

وفاة نجم فيورنتينا سببت الفاجعة

وتسببت وفاة دافيدي أستوري في إحداث صدمة بالوسط الرياضي الإيطالي، ووقتها حضر جنازته مجموعة كبيرة من نجوم الكرة الإيطالية مثل جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس المخضرم وفرانشيسكو توتي نجم روما السابق وأندريا بيرلو نجم ميلان السابق، كما أن الدوري الإيطالي توقف لفترة وقتها تكريمًا لرحيل أستوري.

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