حرائق الغابات في روسيا تدمر 148 ألف فدان 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تعرضت مناطق مختلفة في روسيا لانتشار حرائق كبير في الغابات وسط موجة حارة تجتاح البلاد منذ فترة، بحسب موقع دويتش فيله.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن المساحة الإجمالية للغابات التي اندلعت فيها الحرائق تعدّت 60 ألف هكتار أي أكثر من 148 ألف فدان، وسرعان ما انخرطت فرق الطوارئ في محاولة إطفاء الحرائق ومنع انتشارها.

وقد دمرت الحرائق منازل عدة في ماينا بمنطقة أوليانوفسك، وذلك بعد وصلت درجة حرارة سطح الأرض حول بحر بارنتس إلى 30 درجة مئوية.

وبذلك تشهد سيبيريا أولى حرائق الغابات في عام 2021، ويُعتقد أن بعضها ببساطة لم يتم إخماده منذ الصيف الماضي، واستمر في الاحتراق واستعاد ذروته مع استمرار ارتفاع درجات حرارة.

وقال عالم الأرصاد الجوية، سكوت دنكان، إنه ليس من غير المعتاد أن تتعرض أجزاء من فنلندا وروسيا لاختلافات كبيرة في درجات الحرارة، وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة شهدت أيضًا شتاءً شديد البرودة.

ومع ذلك، حذرت السلطات الروسية السكان بالفعل من درجات الحرارة الشديدة المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة والتي قد تصل إلى 30 درجة مئوية في موسكو، مشيرة إلى أن درجات الحرارة هذه لم تُر في النصف الأول من مايو منذ فترة طويلة.

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