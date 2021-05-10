حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر مايو

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين.

تعديلات حساب المواطن:

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