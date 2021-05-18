حساب المواطن يوضح آلية احتساب التابع ضمن مبلغ الدعم

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه يتم إحتساب التابع ضمن مبلغ الدعم بناءً على تاريخ إضافته عبر البوابة الإلكترونية وتاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير إحتساب الدفعات السابقة.

ضوابط حساب المواطن:

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

كما أعلن حساب المواطن، البدء بتلقي طلبات الاعتراض على استحقاق الدفعة 42 من الدعم التي تم إيداعها قبل أيام، داعيًا كل من لديه اعتراض إلى التقدم بطلب وفق الإجراءات المتعبة.

موعد الاعتراض على مبلغ حساب المواطن:

ودعا البرنامج كل من لديه مشكلة في مبلغ الدعم لتقديم الاعتراض، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية وذلك خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، والتي تصل إلى 90 يومًا من تاريخ إيداع الدفعة على أن يتم التقدم بالاعتراضات اعتبارًا من اليوم الخامس للإيداع.

خطوات الاعتراض:

ويتم الاعتراض من خلال الخطوات التالية :

أولًا: الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ثانيًا: التوجه إلى قسم إدارة الحساب، وفي خاصية “إدارة حسابي” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية.

ثالثًا: الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال.

كما يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض.

يمكن متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على الجوال أو البريد الإلكتروني، حيث ستصل المستفيد رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.

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