حساب المواطن يوضح الإجراءات حال إسقاط التابع من التأمينات الاجتماعية

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بأنه في حال تم إسقاط اسم التابع من التأمينات الاجتماعية يلزم توجه المستفيد الرئيسي إلى حسابه واختيار أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) وتغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى “لا توجد وظيفة “وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على زر حفظ.

تعديلات حساب المواطن:

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