حكام الجولة الـ36 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مواجهات الجولة الـ36 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث تُقام 5 مباريات اليوم.

مباريات اليوم

وتبدأ مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى عند الساعة 5:30 مساءً، بمواجهة النجوم وأُحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويلعب الثقبة ضد النهضة عند الساعة السابعة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

ويلعب الكوكب ضد الدرعية عند الساعة 7:10 مساء على ملعب نادي الشعلة، ويواجه الفيحاء فريق الطائي عند الساعة 7:15 مساء على ملعب مدينة المجمعة، وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة الجبلين وعرعر عند الساعة 7:35 مساء.

حكام مباريات دوري الدرجة الأولى

ويُدير مباراة النجوم وأُحد في دوري الدرجة الأولى، إبراهيم الأصيل، ويُعاونه بليغ آل رمضان وحسن العاقول، وميثم علي الدليم حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الثقبة والنهضة، محمد القرني، ويُساعده عبدالرحمن الأسمري وعلي كريري، والحكم الرابع حيدر الشريد.

ومن المُقرر أن يُدير بندر القحطاني مباراة الكوكب والدرعية، ويُعاونه ميثم جاسم الدليم وحسام الحبيب، والحكم الرابع مشعل الشهري، فيما يقود سلطان الحربي، لقاء الفيحاء والطائي، ويُساعده ناصر الفايدي وأحمد العتيق، ومحمد العمري حكمًا رابعًا.

وسيقود الحكم عبدالله العويدان مباراة الجبلين وعرعر، ويُساعده عبدالعزيز البريه وعبدالله آل عجيم، ورائد الأحمدي حكمًا رابعًا، ويُدير محمد الدقاش مواجهة الخليج ونجران، ويُعاونه حسين البراهيم ورائد الرميثي، والحكم الرابع حسن الحبيب.

وعُين عبدالله زربان حكمًا لمباراة هجر والحزم في دوري الدرجة الأولى، ويُساعده عبدالله آل مداد وأحمد الودعاني، ومحمد البريدي حكمًا رابعًا، ويُدير أحمد البركاتي لقاء الساحل والجيل، ويُعاونه محمد المطرودي وحسن آل سلام، ومحمد أبوشقارة حكمًا رابعًا.

وسيكون رائد الزهراني حكمًا لمباراة البكيرية والشعلة، ويُساعده حزام العمري وحامد الأحمري، ومشاري الشمري حكمًا رابعًا، ويقود تركي هشلان مواجهة جدة والعدالة، ويُعاونه سامي العرفج ومحمد عسيري، وسلطان العكيري حكمًا رابعًا.

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