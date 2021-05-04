حمدالله ماكينة أهداف بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون من أبرز لاعبي البطولة وليس فريق النصر فقط.

حمدالله متخصص صناعة وتسجيل الأهداف:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام عبدالرزاق حمدالله في آخر موسمين مع النصر في البطولة، مشيدًا بالمستوى الذي يُقدمه.

وخاض المغربي عبدالرزاق حمدالله 64 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم في إحراز 83 هدفًا، حيث نجح في تسجيل 69 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم الأربعاء، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة من 26 مواجهة.

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