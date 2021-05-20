حمدالله يباغت الرائد بالهدف الثاني

المواطن - محمد سمعه

تمكن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الفريق الكروي الأول بـ النصر، من إحراز ثاني أهداف العالمي في شباك الرائد، وذلك خلال المباراة المقامة على ملعب “مرسول بارك”.

وسجل النجم المغربي، الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الخامسة والسبعين من تصويبة خدعت الحارس الجزائري دوخة حارس نادي الرائد.

البريكان وحمدالله يعودان بالعالمي

وكان اللاعب فراس البريكان، أحرز هدف التعادل للعالمي بالدقيقة الـ60 بعد تمريرة متقنة من اللاعب سلطان الغنام قبل إحراز المهاجم المغربي للهدف الثاني لـ أصفر العاصمة.

النصر كان متأخرًا بالشوط الأول

جدير بالذكر أن النصر كان متأخرًا في الشوط الأول بهدف دون رد كان تقدم به لاعب الرائد، الكاميروني دجوم بضربة رأسية بالدقيقة الـ30.

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