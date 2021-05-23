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خماسية لـ مان سيتي ضد إيفرتون
في ختام الدوري الإنجليزي

خماسية لـ مان سيتي ضد إيفرتون

2021/05/23
الساعة 9:53 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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خماسية لـ مان سيتي ضد إيفرتون جانب من المباراة - المصدر mancity
المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة مان سيتي ضد إيفرتون التي أُقيمت على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق السيتيزنز لفوز كبير بخماسية دون رد.

مان سيتي ضد إيفرتون:

وبدأت مباراة مان سيتي ضد إيفرتون بشكل سريع، وتمكن البلجيكي كيفين دي بروين من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 11، واستمر ضغط السيتيزنز، ونجح جابرييل خيسوس في تعزيز تقدم فريقه عند الدقيقة 14.

مان سيتي ضد إيفرتون
جانب من المباراة – المصدر mancity

وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الضغط مع بداية أحداث الشوط الثاني، وعزز فيل فودين تقدم فريقه بهدف ثالث عند الدقيقة 53، قبل أن يحرز الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الهدف الرابع عند الدقيقة 71.

واستمر أجويرو في تألقه بآخر مبارياته بقميص السيتيزنز، وأحرز الهدف الخامس عند الدقيقة 76، وأهدر لاعبو الفريق السماوي العديد من الفرص، لتنتهي مباراة مان سيتي ضد إيفرتون بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 5/ 0.

مان سيتي ضد إيفرتون
جانب من المباراة – المصدر mancity

مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي رصيده إلى 86 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأنه سبق وحسم اللقب لصالحه رسميًّا، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 59 نقطة في المركز العاشر.

مانشستر سيتي
لاعبو مانشستر سيتي – المصدر @ManCity


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