خماسية لـ مان سيتي ضد إيفرتون

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة مان سيتي ضد إيفرتون التي أُقيمت على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق السيتيزنز لفوز كبير بخماسية دون رد.

مان سيتي ضد إيفرتون:

وبدأت مباراة مان سيتي ضد إيفرتون بشكل سريع، وتمكن البلجيكي كيفين دي بروين من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 11، واستمر ضغط السيتيزنز، ونجح جابرييل خيسوس في تعزيز تقدم فريقه عند الدقيقة 14.

وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الضغط مع بداية أحداث الشوط الثاني، وعزز فيل فودين تقدم فريقه بهدف ثالث عند الدقيقة 53، قبل أن يحرز الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الهدف الرابع عند الدقيقة 71.

واستمر أجويرو في تألقه بآخر مبارياته بقميص السيتيزنز، وأحرز الهدف الخامس عند الدقيقة 76، وأهدر لاعبو الفريق السماوي العديد من الفرص، لتنتهي مباراة مان سيتي ضد إيفرتون بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 5/ 0.

مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي رصيده إلى 86 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأنه سبق وحسم اللقب لصالحه رسميًّا، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 59 نقطة في المركز العاشر.

شارك الخبر







شارك الخبر