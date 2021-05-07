غوارديولا عن مواجهة تشيلسي: البريميرليج أهم لقب

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا صعوبة مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية التتويج بلقب البريميرليج.

ويلعب مانشستر سيتي ضد تشيلسي على ملعب “الاتحاد”، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وينفرد السيتيزنز بالصدارة برصيد 80 نقطة، فيما يقع البلوز في المركز الرابع بـ61 نقطة.

غوارديولا يتحدث عن مواجهة تشيلسي

وقال غوارديولا: “دائمًا ما قلت إن البريميرليج هو أهم لقب. ربما اقتصاديًا تأهل الفريق لدوري الأبطال هو الأهم، لكن لا يوجد شك في مدى أهمية البريميرليج.. أمامنا 4 مباريات ونحتاج لنقطتين؛ انتصار واحد سيكون كافيًا”.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الغد: “في البداية تهانينا لتشيلسي على التأهل لنهائي دوري الأبطال، قدموا مستوى جيدًا أمام ريال مدريد، لا أفكر في النهائي، فلا يزال هناك 20 يومًا والعديد من الأمور قد تحدث”.

التتويج بلقب البريميرليج هذا الموسم

وتابع: “لا نفكر في النهائي، فنحن لم نتوج بلقب البريميرليج بعد، عندما نتوج باللقب سنركز على دوري الأبطال، فالطريقة التي سنلعب بها واللاعبون الذين سيشاركون لن يكونوا أنفسهم. يجب على الجميع الاستعداد”.

وواصل غوارديولا تصريحاته قائلًا: “يجب أن نفوز الأمر يعتمد علينا وليس على الآخرين، إذا فزنا سينتهي الأمر (سنتوج بالبريميرليج). لا أحد يفكر في النتائج التي سيحققها مانشستر يونايتد. الأمر في أيدينا، نحتاج إلى نقطتين”.

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