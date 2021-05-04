خوسيه مورايس يقود تدريبات الهلال غدًا

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير ظهور المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أملًا في إعداد اللاعبين بشكل جيد للمباريات المقبلة.

خوسيه مورايس يقود المران غدًا

ومن المنتظر أن يقود خوسيه مورايس مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعي، مساء يوم غد الأربعاء، بعد نهاية فترة الحجر الصحي، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وكان المدرب البرتغالي وطاقمه الفني المساعد قد وصلوا إلى العاصمة الرياض من إسبانيا، في وقت متأخر مساء يوم الأحد الماضي، وينص البروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة على خضوعهم لحجر صحي لمدة يومين قبل إجراء مسحة طبية للتأكد من سلامتهم.

وأنهت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، خلفًا للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يستعد لمواجهة الشباب

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صاحب المركز الثاني.

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