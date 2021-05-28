دوري السوبر يُهدد بقاء ميسي في برشلونة!

المواطن - مروة نبيل

أصبح نادي برشلونة الإسباني مهددًا بفقدان خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي في الموسم الرياضي المقبل، بسبب بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ميسي قد يرحل

وينتهي عقد ليونيل ميسي صاحب الـ33 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الصيف، ولم يحسم النجم الأرجنتيني موقفه من التجديد حتى الآن، وسط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضمه، وفي مقدمتهم مانشستر سيتي.

وأشار برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إلى أن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، قلق بشأن مصير ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

وأضاف البرنامج الإسباني: “لابورتا لديه عدة مخاوف من حدوث نهاية غير سعيدة بين برشلونة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب السوبر ليج، وقد ينتج عن ذلك انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي مجانًا”.

أزمة دوري السوبر الأوروبي

وشارك 12 ناديًا من كبار أوروبا في تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديدة، قبل أن تعلن معظم الأندية انسحابها رسميًا، وأكد بعد يوفنتوس أنه من الصعب إقامة المسابقة الآن، فيما لم يتراجع برشلونة وريال مدريد عن المشاركة.

وبدأ “يويفا” في اتخاذ الإجراءات الانضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بسبب محاولات إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، وأكدت تقرير أن العقوبات قد تصل للاستبعاد من دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

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