يويفا يفتح تحقيقًا مع ثلاثي دوري السوبر الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، في اتخاذ الإجراءات الانضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بسبب محاولات إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.

يويفا يفتح تحقيقًا مع 3 أندية

وذكر يويفا في بيان: “تم تعيين مراقبين من لجنة القيم والانضباط باليويفا لبدء تحقيقات انضباطية بخصوص المخالفة المحتملة للإطار القانوني لليويفا عن طريق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فيما يتعلق بإطلاق المشروع المسمى بدوري السوبر”.

وشارك 12 ناديًا من كبار أوروبا في تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديدة، قبل أن تعلن معظم الأندية انسحابها رسميًا، وأكد بعد يوفنتوس أنه من الصعب إقامة المسابقة الآن، فيما لم يتراجع برشلونة وريال مدريد عن المشاركة.

دوري السوبر الأوروبي

وكانت الأندية الأوروبية تسعى بالتعاون مع بعضها البعض لتأسيس بطولة واحدة تضم كافة الأندية الكبرى دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة من وراء هذا الأمر، قبل أن يتم تجميد المشروع.

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