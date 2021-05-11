ديون النصر تصل لـ300 مليون ريال!

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، عن حجم الديون على النادي، مؤكدًا العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

آل معمر يكشف ديون النصر:

وأكد مسلي آل معمر خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”، أن الديون المستحقة على نادي النصر أقل من 300 مليون ريال تقريبًا، مضيفًا: “إن شاء الله بنحلها”.

ولفت رئيس مجلس إدارة العالمي، إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت طويل، خاصة أن هناك جدولة مستحقات، وأمور يجب الاتفاق عليها مع كافة الأطراف الأخرى.

الحصول على شهادة الكفاءة المالية:

وتابع: “رغم الديون المخيفة، لكن النصر يحتاج إلى مبلغ أقل من 300 مليون، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح له تسجيل لاعبين جدد”.

وشدد مسلي آل معمر على أن جميع الأندية السعودية، عليها ديون، موجهًا اللوم إلى الظروف الاقتصادية، التي صاحبت انتشار جائحة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد السعودي قد فرض على الأندية الحصول على شهادة الكفاءة المالية قبل فترتي الانتقالات، كشرط أساسي من أجل إبرام تعاقدات جديدة، وتعتمد على سداد المستحقات المالية المتأخرة سواء للاعبين أو المدربين أو للأندية أو رواتب الموظفين.

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