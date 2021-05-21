رئيس اتحاد القدم المغربي: ندعم المقترح السعودي

المواطن - محمد سمعه

أبدى فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، إعجابه بمقترح اتحاد القدم السعودي الذي قُدم إلى الفيفا حول تغيير موعد إقامة مباريات كأس العالم.

وتحدث لقجع خلال كونجرس الفيفا الذي أُقيم اليوم الجمعة قائلًا: “نود أن نشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على هذا المقترح، ونود من الفيفا دراسته بشكل أسرع، ونحن في المغرب ندعم هذا المقترح”.

الفيفا يوافق على مقترح اتحاد القدم السعودي:

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتمد اليوم مقترح الاتحاد السعودي بـ دراسة جدوى إقامة مباريات كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين حيث تم التصويت على الموافقة على المقترح برصيد 166 صوتًا.

يذكر أن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي ألقى كلمة خلال تواجده باجتماع كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم قائلًا: “مستقبل كرة القدم وصل إلى مفترق طرق، وواجهنا العديد من التحديات بالسنوات الماضية، حان الوقت لإعادة النظر في بنية كرة القدم”.

البرازيل الأكثر تتويجًا بالمونديال:

يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم للكبار، انطلقت بـ عام 1930 في الأوروجواي، وكان المنتخب الأوروجوياني أول منتخب مُتوج بلقب المونديال، ويُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس العالم برصيد 5 بطولات.

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