رسميًا .. نيمار باقٍ بـ باريس سان جيرمان حتى 2025

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قبل قليل عن تجديد عقد لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا حتى صيف 2025، مغلقًا الطريق بوجه برشلونة الإسباني الذي كان يرغب في ضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ29 سنة.

إنجازات نيمار مع باريس سان جيرمان

وكان نيمار انضم للبي إس جي في صيف 2017 قادمًا من برشلونة بمقابل مالي كبير وصل إلى 222 مليون يورو ونجح في الفوز بلقب الدوري الفرنسي 3 مرات وحقق لقبين بـ كأس فرنسا ولقبين ببطولة كأس الرابطة الفرنسية للمحترفين.

تعليق نيمار بعد التوقيع

وبعد التوقيع علق نيمار قائلًا لـ موقع النادي الفرنسي عبر الإنترنت: ” سعيد للغاية لاستمرار مشواري مع البي إس جي وأنا فخور لأنني جزء من هذا الفريق وأتمنى أن أفوز بمزيد من البطولات مع البي إس جي خلال الفترة المقبلة”.

يذكر أن باريس سان جيرمان سيواجه غدًا الأحد في الدوري الفرنسي، فريق رين ضمن منافسات الجولة الـ36.

ويحتل البي إس جي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 75 نقطة.

يذكر أن فريق العاصمة الفرنسية كان ودع دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي من دور نصف النهائي.

وكان باريس سان جيرمان وصل لـ نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020 ضد بايرن ميونخ الألماني، لكن الأخير حسم اللقب لمصلحته بالفوز بهدف دون رد سجله اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان.

شارك الخبر







شارك الخبر