روسيا والصين تطلقان مشروع الطاقة النووية المشترك

المواطن- متابعة

قال رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، إنهما بدءا تشييد وحدات طاقة نووية جديدة روسية التصميم في الصين.

وقد جرت مراسم بدء بناء أربع وحدات طاقة جديدة مصممة روسية التصميم في محطة تيانوان للطاقة النووية في الصين، اليوم الأربعاء، وقال الرئيس الروسي بوتين عبر خطاب تلفزيوني مباشر: ابدؤوا العمل.

4 اتفاقيات إطارية في المجال النووي

وبحسب وكالة سبوتنيك، كانت روسيا والصين قد وقعتا في 8 يونيو 2018، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الصيني، شي جين بينغ، أربع اتفاقيات إطارية في المجال النووي من أجل توريد معدات وخدمات لبناء مفاعل عرضي نيوتروني سريع CEFR على أراضي الصين، وإنشاء وحدات الطاقة السابعة والثامنة في محطة الطاقة النووية تيانوان.

ويتم تشغيل خطط لتشغيل المفاعل رقم 7 عام 2026، وفي عام 2027 سيتم تشغيل المفاعل رقم 8.

ويُذكر أن موسكو وبكين تتمتعان بتجربة التعاون الوثيق وطويل الأمد في الصناعة النووية حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

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