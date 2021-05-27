ريال مدريد يحدد بديل زيدان

المواطن - محمد سمعه

استقر نادي ريال مدريد الإسباني، بنسبة كبيرة على المدرب الذي سيقود الفريق الكروي الأول خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان، الذي اتخذ قرارًا بالرحيل بعد نهاية موسم 2020/2021 في إسبانيا.

ريال مدريد يخرج بدون أي لقب بالموسم

وكان الريال ودع دوري أبطال أوروبا وخرج من بطولة كأس ملك إسبانيا إضافة لفقدانه لقب الدوري الإسباني بالجولة الأخيرة لمصلحة جاره وغريمه اللدود أتلتيكو مدريد.

صحيفة ” أس” الإسبانية أشارت إلى أن إدارة فلورنتينو بيريز رئيس الريال استقرت على تعيين الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي الأسبق لتدريب الريال خلفًا لـ الفرنسي زيدان.

زيدان قرر الرحيل

وكان الصحفي فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة “سكاي سبورتس” أكد على أن زيدان قرر رسميًا مغادرة ريال مدريد، بعدما فشل في قيادة النادي الملكي للفوز بأي بطولة في موسم 2020/2021، حيث خرج الريال بصفر من الألقاب في موسم واحد منذ موسم 2009/2010.

يذكر أن زيدان قاد الريال في ولايتين، كانت الأولى بدءًا من 2016 حتى 2018، وعاد بعد ذلك في مارس 2019 حتى صيف 2021.

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