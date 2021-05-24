Juventus يستهدف التعاقد مع زيدان

المواطن - مروة نبيل

ترغب إدارة نادي Juventus في التعاقد مع مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

زيدان قد يرحل عن الريال:

وينتهي تعاقد زين الدين زيدان مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2022، إلا أن جميع المؤشرات تؤكد رحيله هذا الموسم، بعد تراجع النتائج، ما دفع إدارة Juventus في التفكير بالتعاقد معه.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الحصول على أي بطولة هذا الموسم، حيث ودع كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وكان يُنافس على لقب الدوري الإسباني حتى الجولة الأخيرة قبل أن يحسمه أتلتيكو مدريد.

Juventus يسعى للتعاقد مع زيدان:

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن زيدان سيلتقي مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز هذا الأسبوع، وسيكون القرار الأقرب هو إنهاء العلاقة دون استكمال التعاقد، نظرًا لتراجع نتائج الفريق الأول.

ولفتت الصحيفة الفرنسية، إلى أن زيدان مرتبط بالعودة إلى Juventus الذي رحل عنه كلاعب عام 2001، وأصبح قريبًا من العودة إليه مجددًا بعد 20 عامًا، ولكن هذه المرة كمدير فني أملًا في التتويج بالألقاب.

وأضافت: “مستقبل أندريا بيرلو، المدير الفني الحالي لنادي Juventus ليس في أمان، فرغم قيادة الفريق للفوز بلقب كأس السوبر وكأس إيطاليا هذا الموسم، إلا أنه كافح للتواجد في المربع الذهبي لأول مرة منذ 9 مواسم”.

وتابعت: “في حالة رحيل بيرلو، سيكون زيدان هو أقرب الأسماء لتولي قيادة يوفنتوس، علمًا بأن ليس الساعي الوحيد للتعاقد مع مدرب ريال مدريد، وإنما منتخب فرنسا أيضًا”.

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