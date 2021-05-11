زيلايا متخصص ركلات جزاء بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعتبر مهاجم فريق ضمك، الأرجنتيني إيميليو زيلايا هو أكثر اللاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

زيلايا الأكثر تسجيلًا من ركلات الجزاء:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأكثر تسجيلًا من ركلات الجزاء حتى الآن، وجاء زيلايا في الصدارة بـ8 ركلات ناجحة.

ويسير إيميليو زيلايا بشكل مميز مع ضمك هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 15 هدفًا حتى الآن، بالتساوي مع نجم الشباب، كريستيان جوانكا، خلف نجم الهلال، بافيتيمبي غوميز المتصدر بـ20 هدفًا، ومهاجم أبها، كارلوس ستراندبيرج بـ16 هدفًا.

ويحتل نجم فريق القادسية، حسن العمري المركز الثاني في القائمة، حيث نجح في تسجيل 7 ركلات جزاء حتى الآن، بالتساوي مع لاعب نادي الاتفاق، فيليب كيش، ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ51 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الاتحاد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، يليه التعاون بـ46 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق والفتح، ثم الرائد برصيد 35 نقطة، متساويًا مع الأهلي، يليه القادسية وأبها برصيد 34 نقطة.

ويقع الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الباطن، ثم ضمك بـ28 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، فيما يتذيل العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.

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