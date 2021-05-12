سامي الجابر يدعم رئيس الهلال

المواطن - مروة نبيل

حرص نجم نادي الهلال ورئيسه السابق، سامي الجابر، على دعم رئيس مجلس إدارة الزعيم، فهد بن نافل، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

سامي الجابر يدعم ابن نافل

وأعاد سامي الجابر نشر رسالة رئيس نادي الهلال لجماهير الأزرق عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “أستاذ فهد تركيزكم في المرحلة الحالية مصدر ثقة لمحبي الكيان”.

وتابع سامي الجابر: “رسالة مهمة وفي وقت أهم، ثق أن المدرج الفخم يقف على صف واحد معكم ويدرك أهمية المرحلة وحجم ما تقدمونه من عمل رائع لجعل الزعيم في موقعه الذي يستحقه الصدارة دائمًا.. كل التوفيق لكم وكلنا ثقة بكم”.

رئيس الهلال غاضب من تشتيت الفريق

وأطلق فهد بن نافل سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بشأن محاولات البعض تشتيت الفريق الأول لكرة القدم قبل جولات الحسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ووجه رسالة إلى الجماهير.

وأثارت تغريدات رئيس نادي الهلال حالة من الانقسام بين الجماهير بين مؤيد ومعارض، حيث أكد البعض أن هناك تربص بالفريق الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر







شارك الخبر