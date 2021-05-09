سامي الجابر يعلن وفاة عمه

المواطن - مروة نبيل

أعلن نجم نادي الهلال ورئيسه السابق، سامي الجابر، عن وفاة عمه، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد فترة من الصراع مع المرض.

وفاة عم سامي الجابر:

وقال سامي الجابر: “إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله عمي صالح محمد الجابر بعد صراع مع المرض”.

وتابع رئيس نادي الهلال السابق عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلًا: “أسأل الله العلي العظيم أن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يثبته عند السؤال وأن يجعل ما أصابه كفاره له”.

التعازي تنهال على الجابر:

وحرص النقاد الرياضيون والجماهير على تعزية سامي الجابر، وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ: “عظم الله أجرك حبيبنا أبو عبدالله وغفر الله له آمين”، وكتب حسن الناقور: “الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناتك”.

وقال الإعلامي فيصل المطرفي: “عظّم الله أجركم وغفر للفقيد وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”، وكتب رئيس الهلال السابق، محمد بن فيصل: “لا حول ولا قوة إلا بالله عظم الله أجركم وغفر الله لميتكم .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتب مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال، هشام الكثيري: “عظم الله أجركم وغفر لفقيدكم وأسكنه فسيح جناته وجعل ما أصابه رفعة في منزلته”، وقال مقدم برنامج “الديوانية” عبدالرحمن الحميدي: “عظم الله أجركم وغفر لميتكم وأسكنه فسيح جناته”.

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