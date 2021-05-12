سببان وراء هبوط مستوى المعيوف

المواطن - محمد سمعه

نال الحارس الدولي السابق عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الهلال، نصيب الأسد من الانتقادات التي وُجهت للفريق الأول بعد الأداء المخيب لـ الآمال الذي ظهر به الهلال في دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

المعيوف يتدرب بشكل خاطئ !

وكشف الحارس الأسطوري لـ الهلال والمنتخب السعودي، محمد الدعيع عن سببين من وجهة نظره وراء هبوط مستوى حارس الهلال، حيث أكد بأن هناك زيادة في الوزن ملحوظة إضافة إلى طريقة تدريبه الخاطئة بحسب حديثه لـ”الرياضية”.

وأضاف الدعيع إلى أنه من الصعب توجيه نصيحة إلى المعيوف؛ كونه أصبح حارسًا ناضجًا لكنه طالبه بالتركيز أكثر في المباريات وحماية الـ3 خشبات لمنح الثقة والدفعة القوية لباقي لاعبي الهلال.

جدير بالذكر أن نادي الهلال كان تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي، وذلك بعد تعادل النادي الأهلي مع فريق الدحيل القطري بهدف لكل فريق بالجولة السادسة من دور المجموعات.

الهلال يكسب الشباب بخماسية:

وكان المعيوف شارك في مباراة الهلال والشباب التي أُقيمت مساء الجمعة الماضية بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز الهلال بخماسية لهدف في مباراة أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان معقل الليث.

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