سبب تراجع مستوى حمدالله مع هورفات

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني الكرواتي ألين هورفات عن سبب تراجع مستوى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال توليه مهمة تدريب العالمي الفترة الماضية.

سر تراجع مستوى حمدالله:

وكان هورفات قد تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وساهم في تحسين نتائجه، قبل أن تتعاقد الإدارة مع مينيز، الذي بدأ مهمته مع العالمي في دوري أبطال آسيا 2021.

وتحدث هورفات عن سبب تراجع حمدالله قائلًا: “الأمر الأصعب على أي لاعب هو العودة من الإصابة، وخلال فترة تواجدي بالنصر كان يُعاني من الإصابة، وفي هذه المواقف يكون المدير الفني واللاعب وحتى المشجعين يشعرون بالألم لخسارة لاعب هداف مثله”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”جول” النسخة العربية: “ولأن الجميع يعلم قيمة اللاعبين الفنية فهو أعطى الكثير للنادي ومازال لديه، وخلال العديد من الفترات سمحت له بالعودة ببطء من أجل التحسن لأن الإصابات تحتاج الكثير من الوقت للعودة إلى مستواك”.

سبب حصول المهاجم المغربي على إجازات:

وعن كواليس أزمات حمدالله وأسباب حصوله على إجازات عديدة، قال: “لم يكن لدي سوء تفاهم معه، كما هو الحال مع كل لاعب ومعه أيضًا، لم أعانِ من أزمات كما تسمونها وإذا كان هناك أي سوء فهم طفيف، قمنا بحلها على انفراد وما قيل في تلك الاجتماعات الخاصة سيبقى دائمًا بيننا”.

وواصل هورفات تصريحاته قائلًا: “مهمتي كمدرب هي تكريس نفسي لكل لاعب إلى أقصى حد، ليس فقط في حياتنا المهنية ولكن أيضًا في الحياة الخاصة. أما بالنسبة للإجازة، فلم يكن هناك شيء خلال فترة ولايتي”.

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